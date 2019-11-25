Маршрутка №76 врезалась в фонарный столб на пр.Гагарина

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Маршрутка №76, под управлением 24-летнего водителя, врезалась в фонарный столб на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 1 декабря в 06:45, когда 24-летний водитель находился за рулем автобуса ПАЗ и не справился с управлением.
В результате аварии у водителя диагностировали сотрясение головного мозга. Прибывшие медики осмотрели его на месте ДТП и отпустили домой.
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