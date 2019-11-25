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Общество

Нижегородская администрация объявила аукцион на ремонт памятника Минину

02 декабря 2019 12:28  [78] Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

Нижегородская администрация объявила аукцион на ремонт памятника Минину на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонтно-реставрационных работах. Заказчик: МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода", памятник находится в городской собственности.

Аукцион назначен на 9 декабря. Сроки выполнения работ - 3 месяца с даты заключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 млн 147 тысяч рублей.

Источник финансирования: средства бюджетов всех уровней.

Памятник – это объект культурного наследия регионального значения. Постамент из гранита, сама скульптура выполнена в бронзе.

СПРАВКА:

Памятник открыли 7 ноября 1943 года. Тогда было решено выполнить скульптурную фигуру из железобетона с бронзовым покрытием. В целях экономии средств было выбрано простое решение пьедестала – кирпичный оштукатуренный. Выполненный из недолговечных материалов памятник быстро стал разрушаться, поэтому его демонтировали в 1985 году.

На этом же месте 1 июля 1989 года был установлен другой памятник – бронзовый на гранитном пьедестале (авторы – скульптор О.К.Комов, архитекторы Е.И. Кутырев и В.В. Воронков).

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