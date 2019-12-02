Ольга Щетинина провела прием граждан по личным вопросам Общество

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Ольга Щетинина провела прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Прием граждан состоялся в минувшее воскресенье в Нижнем Новгороде в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

С просьбой помочь отремонтировать прогулочную веранду в детском саду №276 Нижнего Новгорода к Ольге Щетининой обратились родители младшей группы учреждения. По их словам, веранда находится в аварийном состоянии и гулять там детям совсем небезопасно. "Как сообщили мне в департаменте образования города, деньги на ремонт веранды выделены. Ремонт будет завершен до середины декабря", - пояснила заместитель председателя регионального парламента.

Кроме того, в рамках личного приема к Ольге Щетининой обратились собственники земельных участков, расположенных в Городецком районе, с просьбой помочь перейти на индивидуальное потребление электроэнергии. Как пояснила заместитель председателя Законодательного собрания, заявителям необходимо подписать оферты договоров об осуществлении технологического присоединения, которые были им направлены ресурсоснабжающей организацией. После подписания оферт со стороны заявителей и выполнения ими обязательств, предусмотренных техническими условиями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств будет осуществлено в установленные законодательством сроки.

Отдельным вопросом, требующим дополнительного обсуждения и встреч, стало обращение жителей дома по улице Студеной, 10а Нижнего Новгорода. "Наш дом является памятником архитектуры. Летом прошлого года дом был признан аварийным и вынесено решение на проведение реконструкции. На данный момент дом находится в ужасном состоянии: течет крыша, штукатурка осыпалась, в стенах дома трещины, - рассказали жители во время приема. - С 2017 года обращались во всевозможные инстанции по вопросом ремонта кровли. Но до сих пор заявки не выполнены".

"Действительно, ситуация непростая. Поэтому будем действовать поэтапно, - предложила жителям Ольга Щетинина. – Вначале надо провести экстренные временные работы по ремонту крыши, загерметизировать все швы во избежание последующих проливов. Подрядчик обещал приступить к этим работам незамедлительно. Параллельно будем прорабатывать вопрос по капремонту крыши и дома. Для этого будет проведена экспертная оценка состояния крыши и кровли для принятия дальнейших решений. Возьму данную проблему под личный контроль".