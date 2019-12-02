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Происшествия

Арендатор обвиняется в убийстве собственницы в Лукоянове из-за 500 рублей

02 декабря 2019 15:33  [78] Происшествия

Арендатор обвиняется в убийстве собственницы квартиры в Лукоянове. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 2 декабря 2019 года, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 10 сентября 2019 года в вечернее время в квартире дома по ул. Куйбышева Лукоянова в ходе ссоры между квартирантом и хозяйкой квартиры злоумышленник задушил 38-летнюю женщину.

Обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении, при этом заявив, что причинять смерть женщине он не желал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При допросе он пояснил следователям СК, что причиной ссоры с потерпевшей послужили деньги: якобы та не отдала ему сдачу после покупок в магазине (около 500 рублей).

Как установили следователи СК, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), судимость погашена.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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