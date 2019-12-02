Новое подразделение российского ядерного центра отроется в ННГУ Общество

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Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и национальный исследовательский нижегородский государственный университет им.Лобачевского презентуют новое структурное научно-исследовательское подразделение в рамках национального проекта "Наука". Об этом сообщили в пресс-службе вуза.



Научно-исследовательское (математическое) отделение 63 (НИО-63) создается как подразделение института теоретической и математической физики Федерального государственного унитарного предприятия российского федерального ядерного центра всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" (Саров) Госкорпорации "Росатом". Данное подразделение будет располагаться в Центре инновационного развития университета.

Общая площадь помещений более 800 м2, в рамках которых предусмотрены: учебные аудитории и лаборатории, а также аттестованное помещение с высокопроизводительными серверами и коммуникационным оборудованием, включая обеспечение защищенного канала связи с институтом теоретической и математической физики в городе Саров.

Деятельность математического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ направлена на решение задач научно-образовательного центра Нижегородской области "ТехНОплатформа 2035" - разработку и внедрение в высокотехнологичные отрасли экономики Российской Федерации технологий суперкомпьютерного моделирования, развитие соответствующего кадрового потенциала.

Работы НИО-63 будут ориентированы на открытую гражданскую тематику. Задачи отделения сфокусированы на проведении научно-исследовательских работ и развитии функциональных возможностей пакета программ ЛОГОС. Этот отечественный пакет инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования разрабатывается ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" и предназначен для высокотехнологичных отраслей промышленности.