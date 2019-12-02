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Политика

Более 4 тысяч нижегородцев обратились в партийные приемные "Единой России"

02 декабря 2019 16:57  [75] Политика

Более 4 тысяч нижегородцев обратились в партийные приемные "Единой России" в Неделю приемов с 25 ноября по 1 декабря 2019 года. Об этом сообщили в НРО партии.

"Окончательные итоги Недели приема граждан, посвященной годовщине образования партии, еще подводятся в региональном штабе. Однако уже сегодня ясно, что эта традиционная форма общения нижегородцев с депутатами и партийным активом в этом году оправдала ожидании организаторов в полной мере", - сообщил его председатель, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Виктор Лунин.

Как сообщили в областном штабе, более четырех тысяч избирателей области в каждом муниципальном образовании смогли высказать свои предложения и сообщить о наиболее острых нерешенных проблемах на 482 площадках, созданных партийными отделениями на местах: в Домах культуры, библиотеках, сельских клубах, ТОСах, приемных депутатов, органах местного самоуправления.

С высокой эффективностью прошли круглые столы и встречи со специалистами жилищно-коммунального хозяйства, социальных служб, пенсионных фондов, налоговых органов, регистрационных палат, землеустроительных ведомств.

Практически все структурные подразделения правительства региона приняли участие в приемах граждан в областном центре и на местах.

По предварительным данным, более 800 представителей областных управлений и ведомств, а также органов местного самоуправления дали консультации и ответили на вопросы жителей городов и сельских поселений.

"За прошедшую неделю проведен 1 591 прием граждан. Конечно же, ударным звеном стали депутаты-единороссы Законодательного собрания области и городской Думы Нижнего Новгорода. Ими проведено 87 приемов граждан, причем более половины – выездных, то есть в местных общественных приемных, депутатских центрах, спортивных и культурно-досуговых учреждениях", - добавил Виктор Лунин.

Как сообщили в региональной общественной приемной, на ее площадке с избирателями встретились член Совета Федерации Александр Вайнберг, депутаты Государственной Думы Вадим Булавинов, Денис Москвин и Дмитрий Сватковский. В день рождения партии, 1 декабря, приемы граждан провели председатель Законодательного собрания области Евгений Лебедев, его заместитель, руководитель фракции "Единая Россия" Ольга Щетинина и руководитель приемной Виктор Лунин.

Почти половина всех обращений граждан, рассмотренных в ходе Недели, получили положительное разрешение, в том числе, вопросы социального обеспечения, ремонта детских дошкольных учреждений, укрепления материальной базы социальных центров и многие другие.

Виктор Лунин подчеркнул, что в ближайшие дни будут продолжены мероприятия, намеченные на Неделю приемов граждан. "Так, сегодня в региональной приемной проводят приемы депутаты Думы Нижнего Новгорода. 4 декабря состоится круглый стол по проблемам доступности для граждан профилактики и лечения заболеваний в рамках реализации проекта Нижегородской области "Борьба с онкологическими заболеваниями". Ожидаем продуктивный обмен мнениями", - добавил он.

"Мы намерены представить в региональный президиум политсовета "Единой России", а также в партийные фракции, как положительные результаты Недели, так и недостатки в ее организации. Отметим наиболее активных участников и тех, кто устранился, по нашему мнению, от этой работы", - резюмировал руководитель штаба.

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