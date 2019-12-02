Московский и Советский станут следующими в проекте "Культурный район" Культура и отдых

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Московский и Советский районы Нижнего Новгорода примут эстафету проекта "Культурный район" по итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Государственном центре современного искусства "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2019 году "культурными районами" были Сормовский и Автозаводский районы, в первой половине 2020 года культурный марафон будет принимать Московский район, а во второй половине – Советский.

"Программа "Культурный район" вступает во второй год своего существования. Важно, что за этот год в городе возникли движения, которые обросли важными связями, возникло оживление, новые проекты. Они были поддержаны мэром Владимиром Пановым в рамках двух грантовых конкурсов, которые провели в течение года", - сказала директор "Арсенала" Анна Гор.

Поскольку в 2020 году Советскому и Московскому районам исполнится 50 лет со дня образования глава администрации Советского района Владимир Исаев предположил, что, возможно, будут реализованы совместные проекты с Московским районом.

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В рамках программы "Культурный район" было реализовано более 70 культурных проектов, посвященных театру, музыке, краеведению, архитектуре, кино, истории, современному искусству. Из них — 32 проекта грантовых. Количество посетителей превысило 23 тысячи человек. Были исследованы и популяризированы культурно-исторические ресурсы Сормовского и Автозаводского районов и введены в просветительскую и туристическую практику.