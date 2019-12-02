Последние новости рубрики Культура и отдых
02 декабря 2019 18:10  [66] Московский и Советский станут следующими в проекте "Культурный район"
02 декабря 2019 14:00  [187] Акустика на катке у стадиона "Нижний Новгород" будет стоить 5 млн рублей
30 ноября 2019 18:05  [221] Итоги молодежного фестиваля "Театральное Приволжье" подвели 30 ноября
29 ноября 2019 17:32  [342] Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Нижний Новгород (адреса для встречи с детьми)
28 ноября 2019 18:46  [297] Выставка работ лауреатов премии "Дюшан" и экологическое биеналле могут пройти в Нижнем Новгороде
28 ноября 2019 11:25  [264] Выставка бумажных денег откроется на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде
28 ноября 2019 02:12  [390] Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными
27 ноября 2019 14:08  [218] "Черная пятница" для любителей кино: 28–29 ноября фильмы в Wink будут по 15 рублей
27 ноября 2019 13:58  [380] Нижегородцам предложили решить, как благоустроить территории в Приокском районе
27 ноября 2019 12:04  [308] Благоустройство-2020 в Нижнем Новгороде: 40 общественных территорий приведут в порядок
Культура и отдых

Московский и Советский станут следующими в проекте "Культурный район"

02 декабря 2019 18:10  [66] Культура и отдых

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Московский и Советский районы Нижнего Новгорода примут эстафету проекта "Культурный район" по итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Государственном центре современного искусства "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2019 году "культурными районами" были Сормовский и Автозаводский районы, в первой половине 2020 года культурный марафон будет принимать Московский район, а во второй половине – Советский.

"Программа "Культурный район" вступает во второй год своего существования. Важно, что за этот год в городе возникли движения, которые обросли важными связями, возникло оживление, новые проекты. Они были поддержаны мэром Владимиром Пановым в рамках двух грантовых конкурсов, которые провели в течение года", - сказала директор "Арсенала" Анна Гор.

Поскольку в 2020 году Советскому и Московскому районам исполнится 50 лет со дня образования глава администрации Советского района Владимир Исаев предположил, что, возможно, будут реализованы совместные проекты с Московским районом.

СПРАВКА:
В рамках программы "Культурный район" было реализовано более 70 культурных проектов, посвященных театру, музыке, краеведению, архитектуре, кино, истории, современному искусству. Из них — 32 проекта грантовых. Количество посетителей превысило 23 тысячи человек. Были исследованы и популяризированы культурно-исторические ресурсы Сормовского и Автозаводского районов и введены в просветительскую и туристическую практику.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph