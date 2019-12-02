"Рассчитываю, что Владимир Панов справится с проблемой, но мы готовы включится в процесс", - Глеб Никитин о проблеме в парке "Дубки" Общество

Фото: Соцсеть

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал благоустройство парка "Дубки" и те недочеты, которые допустил подрядчик.

Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода 29 ноября распространила пресс-релиз о том, что готовность благоустройства парка "Дубки" подходит к завершению. Работы ведутся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и администрация уже приступила к приемке работ, называя подрядчика "проверенным".

"В рамках благоустройства второй очереди подрядчик сделал невозможное - достаточно в короткий срок качественно выполнил большой объем работы. <…> Уже около 50% работы приняты. Какие-то мелкие замечания по ходу приемки сразу устраняются", - привела пресс-служба слова заместителя мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова.

Ранее, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов разместил на своей странице Facebook пост о том, что парк "Дубки" Ленинского района практически готов к сдаче после благоустройства.

Между тем, сегодня в соцсети появились фото забора парка "Дубки" - он покорёжен и сломан.

Губернатор Глеб Никитин сказал, что региональные власти готовы включится в проблемы благоустройства Нижнего Новгорода.

"Рассчитываю, что Владимир Панов справится с проблемой самостоятельно и возьмет ее на личный контроль. Не сомневаюсь, что также это станет поводом мобилизации глав районных администраций. И не только парк "Дубки", но и другие территории будут под пристальным вниманием городских властей. Мы готовы включаться в процесс, если потребуется", - отметил Глеб Никитин.