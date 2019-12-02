Около 130 км нижегородских дорог планируется отремонтировать по новым технологиям Общество

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Около 130 км дорог Нижегородской области в 2020 году планируется отремонтировать по новым технологиям. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Одно из требований национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - увеличение доли контрактов, по которым ремонт дорог ведется с использованием новых "бережливых" технологий. В Нижегородской области этот процесс начался в 2017 году, и на сегодняшний день почти половина участков дорог ремонтируется с применением таких технологий. На следующий год мы планируем продолжить эту работу", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Одна из таких ресурсосберегающих эффективных технологий - холодная регенерация (ресайклинг). При ремонте дороги используется старое измельченное асфальтобетонное покрытие с добавлением битумной эмульсии или цемента, что полностью сохраняет его прочностные свойства. За счет этого технология и экономична, и экологична, и сокращает сроки ремонта.

В этом году с использованием холодной регенерации отремонтировано 18 объектов (более 130 км) в Ардатовском, Арзамасском, Дивеевском, Дальнеконстантиновском, Кулебакском, Павловском, Лысковском, Тоншаевском и Шатковском районах.

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работа по снижению стоимости ремонта без ущерба качеству ведется по поручению Глеба Никитина. Применение новых методов асфальтировки позволило снизить стоимость ремонта 1 км дороги на 17% по сравнению с 2017 годом.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев сообщил, что зарекомендовавшие себя технологии планируется применить и в 2020 году: привести в нормативное состояние около 100 км дорог в Арзамасском, Ветлужском, Павловском, Лукояновском, Сергачском, Сосновском, Спасском, Пильнинском, Первомайском, Тоншаевском, Шахунском и Шатковском районах.

По словам специалистов, количество отремонтированных и построенных автодорог удается увеличивать и за счет применения ресурсосберегающих технологий, таких как устройство тонкослойных покрытий.

"При меньшей толщине асфальтобетонного покрытия, за счет применения щебня повышенного качества, значительно снижается стоимость ремонта, а также увеличивается скорость укладки. Это основные преимущества современной технологии. Кроме того, она обеспечивает износостойкость, шероховатость и защиту покрытия от проникания в него влаги, а высокое содержание щебня создает каркасную структуру, что позволяет повысить коэффициент сцепления колеса с покрытием, при этом снизить уровень шума. Таким образом, тонкослойное покрытие не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и значительно повышает комфортность и безопасность движения", - считает директор ГКУ НО "ГУАД" Сергей Серба.

В планах на предстоящий ремонтный период восстановление по этой технологии почти 30 км дорог.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах РФ, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически для ряда регионов, в том числе и для Нижегородской области, национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017 - 2018 годов.

В план ремонта автомобильных дорог, которые будут приведены в нормативное состояние к концу 2024 года, включены автомобильные дороги с наибольшей интенсивностью движения, а также наличием пассажирского сообщения. Выбор объектов ремонта и реконструкции обусловлен их фактическим состоянием, аварийным состоянием элементов автомобильной дороги, несоответствием технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением.