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Общество

"ТНС энерго НН" провело занятие для студентов в "Школе ЖКХ"

03 декабря 2019 13:44  [2] Общество

В рамках социального проекта "Школа ЖКХ" компания "ТНС энерго НН" совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в формате деловых игр объяснила студентам Нижегородского государственного технического университета основные понятия и принципы работы системы ЖКХ.

"Данный проект преследует просветительские цели. Многие молодые люди, вступая во взрослую жизнь, заводя собственные семьи, сталкиваются с проблемой отсутствия элементарных знаний в сфере ЖКХ – как снять показания со счетчика, как прочитать квитанцию; что делать, если отключили электроэнергию, в каких случаях необходимо обращаться в энергосбытовую компанию. Приобретение молодежью знаний и навыков управления жилищным и коммунальным хозяйством – это формирование нового поколения жителей – грамотных потребителей услуг в сфере ЖКХ", - рассказала начальник отдела по работе с общественностью ПАО "ТНС энерго НН" Татьяна Морель.

Мероприятие прошло в формате деловых игр. Студентам выдали зачетные книжки и дали первое задание – провести общее собрание, выбрать председателя и собрать пакет документов, необходимый для его проведения. Затем командам нужно было выполнить 8 заданий, которые подготовили для них жилищные и ресурсоснабжающие организации. За каждое задание эксперты ставили в зачетную книжку баллы. Команда, набравшая больше всего баллов по итогам квеста, получила подарки от партнеров проекта.

"Несомненно, нас порадовала обратная связь от студентов и позитивный отклик. Это значит, что современным, думающим, активным молодым людям интересна тема жилищно-коммунального хозяйства как неотъемлемая часть их ближайшего будущего", - добавила Татьяна Морель.

Всего планируется привлечь к проекту свыше 500 нижегородских студентов и школьников. По результатам реализации проекта организаторы сформируют кадровый резерв, куда войдут 24 самых активных студента.

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