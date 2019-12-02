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Общество

Власти по просьбе жителей через соцсеть утеплили уличную теплотрассу на Мончегорской

03 декабря 2019 14:27  [66] Общество

Фото: Соцсеть

Администрация Нижнего Новгорода по просьбе жителей через соцсеть поручили утеплить уличную теплотрассу на ул.Мончегорской в Автозаводском районе.

В адрес администрации поступило сообщение от жительницы дома на ул.Мончегорской, которая пожаловалась на ненадлежащее состояние теплотрассы, проходящей около ее жилья.

Теплотрасса до жалобы нижегородки (фото - соцсеть)

"Около дома (ул.Мончегорская, дом 13А, корп. 1) голая теплотрасса уже четвертый год. ЖЭК отпихивается от проблемы, говорит, что не в нашем ведении. Сколько можно улицу отапливать?? В квартирах прохладно, куда жаловаться?? Кто сдвинет с мертвой точки??", - написала нижегородка.

Получив данное сообщение, администрация распорядилась привести теплотрассу в состояние, которое соответствует нормативам.

Теплотрасса после ремонта (фото - соцсеть)

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