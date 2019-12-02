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Спорт

Школьную спортивную лигу создадут в Нижегородской области

03 декабря 2019 14:48  [87] Спорт

Фото: Организаторы

Школьную спортивную лигу создадут в Нижегородской области в 2020 году. Такую информацию озвучил депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников в рамках III фестиваля СНГ "Спортивная семья" в Перми.

Фестиваль прошел 30 ноября. По его итогам состоялась конференция, где были озвучены итоги реализации федерального проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" в 2019 году. Федеральным координатором проекта является трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. Она подвела итоги работы региональных координаторов в 2019 году и поставила приоритетные задачи на 2020 год.

Нижегородская область презентовала десять успешных региональных практик, в том числе в проект из Арзамаса "Дворовый тренер". Координатор проекта "Детский спорт" в Нижегородской области, депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников по итогам мероприятия сообщил, что в 2020 году этот проект будет масштабирован, кроме этого планируется создание школьной спортивной лиги в Нижегородской области.

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