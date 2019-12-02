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Общество

Паштет с вирусом АЧС может продаваться в нижегородских магазинах

03 декабря 2019 15:55  [136] Общество

Фото: С сайта product.ru

Россельхознадзор предупреждает, что в магазинах Нижегородской области может появится мясной паштет с вирусом АЧС. Об этом сообщает пресс-служба управления по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Геном вируса час выявлен в паштете "Калининградский", который хранился на складах ООО "Компас Трейд" и ООО "Калининградский деликатес" в Калининграде.

Сейчас специалисты регионального управления Россельхознадзора и комитета госветнадзора устанавливают возможное местонахождение данного продукта в магазинах Нижегородской области.

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