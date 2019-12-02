Альфа-Банк отменил годовую комиссию по кредитным картам Бизнес

Альфа-Банк отменил годовую комиссию по кредитным картам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Таким образом теперь клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту "100 дней без процентов" и не платить комиссию за первый год обслуживания. Данное предложение действует до конца 2019 года и не распространяется на ранее оформленные кредитные карты.

"В декабре традиционно растет покупательская активность клиентов, они приобретают новогодние подарки, планирую поездки. Кредитная карта – незаменимый помощник для покупателей, их запасной кошелек. Поэтому в качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом. Если вы еще не оформили карту "100 дней без процентов", то сейчас самое время это сделать", - сказал директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

В пресс-службе пояснили, что "100 дней без процентов" - одна из самых популярных кредитных карт на рынке. Владельцами данной карты являются несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта "100 дней без процентов" предоставляет возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тысяч рублей ежемесячно. Максимальный кредитный лимит до 500 тысяч рублей. 100 дней без процентов действуют как на покупки, так и на снятие наличных. Оформить кредитную карту можно любым удобным способом: в отделении, на сайте или через мобильное приложение.