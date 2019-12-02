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Общество

Около 90 видов спорта активно поддерживается в Нижнем Новгороде, - пресс-служба

03 декабря 2019 17:12  [74] Общество

Около 90 видов спорта активно поддерживается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора департамента физической культуры и спорта администрации Юрия Звездина.

"Более 445 тысяч нижегородцев систематически занимаются физической культурой и спортом, что составляет 35% населения города. Поскольку успешное развитие физической культуры и массового спорта не только укрепляет здоровье, но и влияет на качество жизни нижегородцев, в городе принимаются меры по плановому капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых спортивных объектов. Это направление получает поддержку мэра Владимира Панова", - приводит пресс-служба слова Юрия Звездина.

В пресс-службе сообщили, что за 2019 год в 17 муниципальных учреждениях спорта проведена ремонтная кампания. В Нижегородском, Советском, Сормовском и Ленинском районах установили четыре современных спортивных площадки с уличными тренажерами, реконструировано футбольное поле с искусственным покрытием и устройством системы подогрева на стадионе "Строитель". В Сормовском районе около стадиона "Труд" построен новый скейт-парк.

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