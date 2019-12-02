Женские кольца — как выбрать отличный вариант

Вы думаете, ухоженность женщины оценивают только по ее лицу и прическе? Отнюдь! Огромное влияние на впечатление о любой представительнице прекрасного пола оказывают и ее руки. Гладкая кожа, аккуратный маникюр и украшения, которые надеты на пальцы, — все это делает свой вклад в формирование образа и может повлиять на отношение окружающих. Чтобы быть на высоте в любой ситуации, нужно каждой детали своего облика уделять достаточно внимания. В том числе и женским кольцам. Выбирать эти украшения стоит не как попало, а в соответствии с общепринятыми правилами. Это поможет найти оптимальный вариант под любой образ, сделать его более совершенным, элегантным или соблазнительным — в зависимости от целей, которые ставит перед собой женщина.



Итак, на что же обратить свой взор, собираясь купить женские кольца? Во-первых, на особенности рук и пальцев. С помощью правильно подобранного колечка можно визуально удлинить кисти, сделать их более тонкими и молодыми, а заодно скрыть некоторые недостатки. Например, выпирающие суставы, которые будут не так заметны, если носить широкие украшения с крупными камнями. Такие же хорошо подходят обладательницам широких ладоней. Барышням с пухлыми пальчиками идут изделия необычных асимметричных форм — с треугольниками, квадратами. Во-вторых, учитываем и цветотип кожи. Светловолосым девушкам лучше брать колечки с камнями нежных оттенков. Шатенкам больше подойдут платина и золото в комплекте с самоцветами холодных цветов. Черноволосым красоткам стоит приобрести серебро с алмазом, бирюзой, кварцем или жемчугом. Красоту рыжеволосых барышень подчеркнут изделия с красными и желтыми камнями.



Возраст — еще один фактор, на который обращают внимание при выборе женских колец. Юные девушки должны избегать массивной бижутерии. Им лучше подходят аккуратные колечки с небольшими камушками. Солидные перстни — удел дам в возрасте. Так можно отвлечь любопытные взгляды от возрастных изменений в виде выпирающих венок и морщинок. Самый большой выбор ювелирки и бижутерии ждет представительниц прекрасного пола в специализированных интернет-магазинах. Удобно, что в онлайн-каталоге можно за несколько секунд отсортировать предложения по нужным параметрам. Цвет, размер, стоимость, бренд — все это будет учтено, благодаря чему вы легко найдете идеальный вариант. К тому же в интернете стоимость новинок от популярных марок значительно ниже, чем в ювелирных салонах. И это не считая скидок и акций, которые проводятся в виртуальных маркетах гораздо чаще, чем в офлайн-бутиках.

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