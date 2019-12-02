Системы контроля и управления: особенности и разновидности

Обычно под системами контроля подразумевают устройства, которые направлены на контроль определенных объектов. К самым распространенным системам относят автономные СКУД.

Особенности устройства

Если говорить о всех системах контроля и доступа, то их различают на три основные разновидности:

Смешанные.

Сетевые.

Автономные.

В первой категории, а именно в сетевых системах контроля и доступа управление подразумевается возможность удаленного управления. Основное преимущество такого оборудования – даже если связь с центром потеряна или оборудование вышло из строя, удаленное управление продолжает нормально функционировать.

Сетевое СКУД, как и смешанное, отличается возможностью удаленного управления. Кроме своей основной пропускной функции, данные системы могут проводить идентификацию лиц с правом доступа, а также организовать учет рабочего времени всего персонала и вести учет посетителей.

Основные характеристики автономного СКУД

Основной отличительной характеристикой данного оборудования является то, что в этой системе есть контроллер. Кроме того, сама система также отличается наличием следующих составляющих:

Исполнительное устройство.

Источник питания.

Магнитный или штриховой считыватель.

Такие системы достаточно популярны в пользовании, потому что отличаются своей небольшой ценой и простотой в работе. Основная задача автономных систем СКУД – организация и контроль входа/выхода путем сбора и хранения информации.

Интернет-магазин «Сервис и Сети» предлагает широкий выбор автономных СКУД. Несмотря на невысокую стоимость устройства, оно отличается своей надежностью и простотой в использовании. Благодаря обширному ассортименту, клиент может выбрать модели как с корпусом, так и без него. Кроме того, в каталоге можно найти автономные контроллеры со следующей конфигурацией:

Контроллер и считыватель. В первом элементе хранятся данные о пользователях, а второй принимает решение относительно предоставления доступа.

Контроллеры с управлением мастер-карты.



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