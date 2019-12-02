Системы контроля и управления: особенности и разновидности

Обычно под системами контроля подразумевают устройства, которые направлены на контроль определенных объектов. К самым распространенным системам относят автономные СКУД.
Особенности устройства
Если говорить о всех системах контроля и доступа, то их различают на три основные разновидности:
В первой категории, а именно в сетевых системах контроля и доступа управление подразумевается возможность удаленного управления. Основное преимущество такого оборудования – даже если связь с центром потеряна или оборудование вышло из строя, удаленное управление продолжает нормально функционировать.
Сетевое СКУД, как и смешанное, отличается возможностью удаленного управления. Кроме своей основной пропускной функции, данные системы могут проводить идентификацию лиц с правом доступа, а также организовать учет рабочего времени всего персонала и вести учет посетителей.
Основные характеристики автономного СКУД
Основной отличительной характеристикой данного оборудования является то, что в этой системе есть контроллер. Кроме того, сама система также отличается наличием следующих составляющих:
Такие системы достаточно популярны в пользовании, потому что отличаются своей небольшой ценой и простотой в работе. Основная задача автономных систем СКУД – организация и контроль входа/выхода путем сбора и хранения информации.
Интернет-магазин «Сервис и Сети» предлагает широкий выбор автономных СКУД. Несмотря на невысокую стоимость устройства, оно отличается своей надежностью и простотой в использовании. Благодаря обширному ассортименту, клиент может выбрать модели как с корпусом, так и без него. Кроме того, в каталоге можно найти автономные контроллеры со следующей конфигурацией:
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