Винтовые компрессоры: особенности конструкции

Воздушные компрессоры на сегодняшний день удивляет огромным разнообразием моделей. Все они отличаются между собой по особенностям работы, преимуществам и функционалу. Именно эти характеристики делают оборудование уникальным. Наиболее популярная модель в этом направлении – винтовой компрессор. Найти подходящий агрегат можно на сайте gk-sk.
Особенности конструкции
Конструкция винтового компрессора может отличаться в зависимости от основы. Несмотря на эту разницу, оснащение обычно у них одинаковое для всех типов. Именно основные элементы обеспечивают бесперебойную работу оборудования и его высокую эффективность.
К основным составляющим винтового компрессора относят:
- Винтовой блок. Представляет собой одну из главных частей всего агрегата. Сама основа устройства состоит из 2 роторов, установленных параллельно относительно друг друга. Отличаются между собой по форме, так как один вогнутый, а другой выпуклый. Именно из-за использования роторов в конструкции, винтовые компрессоры отличаются от другого оборудования.
- Входной клапан. Эта часть конструкции обеспечивает управление производительности всего оборудования. Регулировка устройства происходит посредством переключения клапана на холостой ход.
- Масляный фильтр. Предназначен для очистки масла, перед тем как оно отправляется обратно в винтовой блок.
- Предохранительный клапан. Помогает оборудованию полноценно и безопасно функционировать, предотвращая различные поломки. Данный элемент активизируется при увеличении значения масла в баке. Именно это становится частой причиной выхода всего оборудования из строя.
- Электродвигатель. Обеспечивает полноценную работу всей конструкции.
- Ременная передача. Представлена в виде двух шкивов, которые задают необходимую скорость вращения. Расположены на винтовой паре и двигателе.
- Блок управления. Элемент, обеспечивающий электронное управление и контроль над оборудованием. Кроме того, позволяет передавать на цифровой экран все рабочие параметры и характеристики компрессора.
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