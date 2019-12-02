Винтовые компрессоры: особенности конструкции

Воздушные компрессоры на сегодняшний день удивляет огромным разнообразием моделей. Все они отличаются между собой по особенностям работы, преимуществам и функционалу. Именно эти характеристики делают оборудование уникальным. Наиболее популярная модель в этом направлении – винтовой компрессор. Найти подходящий агрегат можно на сайте gk-sk.

Особенности конструкции

Конструкция винтового компрессора может отличаться в зависимости от основы. Несмотря на эту разницу, оснащение обычно у них одинаковое для всех типов. Именно основные элементы обеспечивают бесперебойную работу оборудования и его высокую эффективность.

К основным составляющим винтового компрессора относят:

Винтовой блок. Представляет собой одну из главных частей всего агрегата. Сама основа устройства состоит из 2 роторов, установленных параллельно относительно друг друга. Отличаются между собой по форме, так как один вогнутый, а другой выпуклый. Именно из-за использования роторов в конструкции, винтовые компрессоры отличаются от другого оборудования.

Входной клапан. Эта часть конструкции обеспечивает управление производительности всего оборудования. Регулировка устройства происходит посредством переключения клапана на холостой ход.

Масляный фильтр. Предназначен для очистки масла, перед тем как оно отправляется обратно в винтовой блок.

Предохранительный клапан. Помогает оборудованию полноценно и безопасно функционировать, предотвращая различные поломки. Данный элемент активизируется при увеличении значения масла в баке. Именно это становится частой причиной выхода всего оборудования из строя.

Электродвигатель. Обеспечивает полноценную работу всей конструкции.

Ременная передача. Представлена в виде двух шкивов, которые задают необходимую скорость вращения. Расположены на винтовой паре и двигателе.

Блок управления. Элемент, обеспечивающий электронное управление и контроль над оборудованием. Кроме того, позволяет передавать на цифровой экран все рабочие параметры и характеристики компрессора.

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