Водоканал завершил модернизацию аэротенков на нижегородской станции аэрации Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородский водоканал завершил вторую очередь модернизации аэротенков на нижегородской станции аэрации. В новых конструкциях установлено оборудование нитрификации и денитрификации, которого раньше на станции не было. Таким образом, очистка сточных вод вышла на новый уровень, пояснили в пресс-службе компании.



Начальник Нижегородской станции аэрации Сергей Солтан отмечает, что классическая система аэротенков была заменена на современную для обеспечения очистки сточных вод от аммонийного азота, нитритов, нитратов и фосфатов. Кроме того, в ходе работ проведена замена системы аэрации, насосов и железобетонных камер сооружений.

"В аэротенках происходит биологический этап очистки сточных вод при помощи бактерий, которые разлагают органические вещества. Аэротенки подают кислород в сточную жидкость для обеспечения жизнедеятельности этих бактерий и перемешивают иловый субстрат", - пояснил Сергей Солтан.



Заместитель генерального директора по развитию Александр Жерноков рассказал, что стоимость нового оборудования и его установки составила около 340 млн рублей.

"Работы длились около двух лет, были заменены 8 аэротенков. Модернизация станции аэрации продолжается, Нижегородский водоканал подал документы для участия в национальной программе "Оздоровление Волги". В настоящее время готовится проектная документация, в 2021-2024 годах будет проводиться модернизация всех этапов очистки сточных вод", - добавил он.



Нижегородская станция аэрации обеспечивает очистку сточных вод Нижнего Новгорода и города Бора. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 млн м3 в год, около 650 тысяч м3 в сутки.

Очистка сточных вод происходит в три этапа: в ходе механической очистки из стоков убирается мусор и твердые загрязнения, в ходе биологической очистки происходит удаление из стоков органических веществ, после чего канализационные стоки проходят процесс обеззараживания с помощью хлорирования. Вода после очистки проверяется по 32 показателям.