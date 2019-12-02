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Происшествия

Житель Краснобаковского района подозревается в покушении на убийство главы сельской администрации

04 декабря 2019 09:31  [124] Происшествия

54-летний житель Краснобаковского района подозревается в покушении на убийство главы сельской администрации. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, его задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 3 декабря 2019 года в дневное время нетрезвый гражданин пришел в кабинет главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района. Наставив пистолет к голове потерпевшего, он угрожал убийством.

Глава сельской администрации оказал активное сопротивление. Во время борьбы произошел выстрел. Потерпевшему удалось отобрать оружие у нападавшего.

Прибывшие сотрудники МО МВД России "Краснобаковский" задержали правонарушителя у здания муниципального учреждения.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК. Расследование по уголовному делу продолжается.

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