Пагубное влияние алкоголя на здоровье и факторы развития зависимости

Пагубные привычки всегда негативно сказываются не только на здоровье человека, но и на окружающем его кругу близких людей. К сожалению, в большинстве случаев для эффективного лечения пагубной привычки необходимо обратиться за помощью к профессионалу. Посмотреть лечение наркомании в Одессе цена можно в клинике «12 шагов» (Украина).

Факторы развития алкоголизма и его урон здоровью

Каждый человек пожалуй страдает какой-нибудь зависимостью. Одно дело, когда это здоровый способ жизни, который приносит исключительно положительные эмоции, а другое дело, когда это вредные привычки, такие как алкоголизм. Именно злоупотребление спиртными напитками является основной проблемой стран постсоветского пространства.

К сожалению, как показывает статистика, практически в каждой семье либо кто-то из близких, либо дальних родственников страдает такой зависимостью. Не последнюю роль в таком активном развитии пагубной привычки играет реклама и возможность покупки крепкого алкоголя даже детям.

На предрасположенность к алкоголизму влияют следующие факторы:

Начальный период, которому подвержены дети до 15 лет. Причиной их пьянства часто становятся неблагоприятные отношения с родителями, отсутствие одного из родителей и ранняя тяга к спиртному. Определяющему периоду подвержены подростки в возрасте 16-19 лет. В это время влияет окружение и необходимость в выражении собственного Я. Начало самостоятельной жизни, в возрасте 20-25 лет. В этот период человек сталкивается с самостоятельной жизнью, часто сопровождающейся экономической независимостью и бесконтрольным «застольный» режимом. Установочный происходит в возрасте после 25 лет. В этом возрасте на потребление алкоголя влияют конфликты в семье, низкий уровень культуры и нерациональное использование свободного времени.

Если говорить о здоровье, то наибольший вред спиртные напитки наносят мозгу. Из-за этого, нарушается поступление кислорода к нейронам в результате алкогольной интоксикации. При длительном употреблении спиртных напитков у больных наблюдаются легкие формы слабоумия.

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