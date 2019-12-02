Пагубное влияние алкоголя на здоровье и факторы развития зависимости

Пагубные привычки всегда негативно сказываются не только на здоровье человека, но и на окружающем его кругу близких людей. К сожалению, в большинстве случаев для эффективного лечения пагубной привычки необходимо обратиться за помощью к профессионалу. Посмотреть лечение наркомании в Одессе цена можно в клинике «12 шагов» (Украина).
Факторы развития алкоголизма и его урон здоровью
Каждый человек пожалуй страдает какой-нибудь зависимостью. Одно дело, когда это здоровый способ жизни, который приносит исключительно положительные эмоции, а другое дело, когда это вредные привычки, такие как алкоголизм. Именно злоупотребление спиртными напитками является основной проблемой стран постсоветского пространства.
К сожалению, как показывает статистика, практически в каждой семье либо кто-то из близких, либо дальних родственников страдает такой зависимостью. Не последнюю роль в таком активном развитии пагубной привычки играет реклама и возможность покупки крепкого алкоголя даже детям.
На предрасположенность к алкоголизму влияют следующие факторы:
Если говорить о здоровье, то наибольший вред спиртные напитки наносят мозгу. Из-за этого, нарушается поступление кислорода к нейронам в результате алкогольной интоксикации. При длительном употреблении спиртных напитков у больных наблюдаются легкие формы слабоумия.
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