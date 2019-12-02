Нюансы выбора поршней

Поршень – важный компонент мотора, поэтому к его замене в случае износа следует подходить ответственно.

При выборе поршней необходимо, прежде всего, обращать внимание на маркировку. Если купить поршни основываясь на таких данных, то можно получить высокое качество ремонта двигателя автомобиля.

Маркировка позволяет определить не только геометрические размеры, но также применяемую технологию производства и материал изготовления, а также другие технические параметры. Размер поршня, обычно, отображается на днище изделия. Единица измерения - сотые доли миллиметра. При этом замер выполняется при температуре +20°С. Требуется обратить внимание и на монтажный зазор, который часто называют температурным. Показатель обозначается Sp и приводится в миллиметрах.

Большое значение имеет и товарный знак. В этом случае производители не только идентифицирует себя, но и указывают на то, какую документацию необходимо использовать при выборе нового поршня.

Сплавы, из которого производятся поршни, определяют его прочность и износостойкость изделия. Кроме того, от материала изготовления зависят особенности теплового расширения. В поршнях, которые предлагаются на вторичном рынке, обычно, применяются сплавы с высоким содержанием кремния. Этот элемент улучшает прочность материала при высокой температуре и уменьшает коэффициент его расширения. Необходимость покрытия изделия специальными материалами зависит от использования его в экстремальных эксплуатационных режимах.

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