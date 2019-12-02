Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка позволяет создавать прочные поверхности с интересными эффектами.

Декоративная штукатурка с каждым годом становится все более популярным отделочным материалом для проведения отделочных работ. Это объясняется не только тем, что с ее помощью можно создавать интересные эффекты, но также и хорошими эксплуатационными качествами.

Благодаря декоративному покрытию можно в значительной степени улучшить звукоизоляцию в помещении. Кроме того, привлекательным фактором является высокая устойчивость материала к воздействию влаги и температурным перепадам.

С помощью декоративной штукатурки можно легко провести выравнивание стеновой поверхности. Высокая прочность покрытия обеспечивает длительный срок службы. При этом не возникает проблем с уходом. Пыль с поверхности убирается влажной салфеткой.

Производители предлагают множество различных видов декоративной штукатурки. Универсальным материалом является смесь на основе акриловой смолы, которая отличается повышенной эластичностью. Ей можно придать любой оттенок, используя пигментный краситель. Материал быстросохнущий и оптимально подходит для помещений с повышенной влажностью.

Более дорогостоящим материалом с хорошей эластичностью является силиконовая штукатурка. В нее часто добавляют противогрибковые добавки. Важной привлекательной особенностью материала являются хорошая способность сцепления со стеновой поверхностью.

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