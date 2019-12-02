Особенности обзорной экскурсии по Марселю

Прочувствовать удивительную атмосферу Марселя позволит обзорная экскурсия.

Туристам, которые стремятся познакомиться с Марселем, предлагается множество обзорных экскурсий. К примеру, их можно заказать здесь https://www.sputnik8.com/ru/marseille. В процессе любой обзорной экскурсии по Марселю можно будет познакомиться с основными достопримечательностями города, история которого уходит корнями в глубину веков.

Большой популярностью пользуется экскурсия по старому городу, которая длится около 2 часов. В процессе ее предусмотрено посещение старого порта – это самая посещаемая достопримечательность Марселя. Именно здесь можно попробовать известные марсельские деликатесы из морепродуктов.

Оставит незабываемые впечатления и прогулка по набережной Марселя у Старого порта. Многие туристы считают ее самой красивой в Европе. По все ее длине установлены скамейки, поэтому отдыхая можно вдоволь налюбоваться красивейшими морскими пейзажами.

Кроме того, маршрут проложен через известный старейший в городе квартал Ле Панье. Здесь было расположено древнегреческое поселение. Сегодня здесь царит неповторимый провинциальный дух. Прогулка по узким улочкам и прохладным скрытым площадям приносит истинное удовольствие и остается в памяти надолго. В самом центре квартала Ле Панье расположена величественная и роскошная богадельня. Ее построил талантливый зодчий и скульптор Пьером Пюже, который стал впоследствии архитектором Людовика XIV.

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