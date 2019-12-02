Сатиновое постельное белье: особенности и преимущества

Чтобы обеспечить себе хороший сон и сделать приятное спальное место, особое внимание стоит уделить постельному белью. Сейчас на выбор клиентам представлен огромный ассортимент продукции, которая отличается по своим характеристикам. Сатин – одна из самых приятных и прочных тканей на ощупь, изготовленная из натурального волокна. Найти подходящее постельное белье сатин можно например на сайте https://postelnoe-beliyo.ru/postelnoe-belyo/kpb-satin.

Особенности материала

Сатин всегда отличался своим привлекательным внешним видом. Довольно часто его сравнивают с шелком, хотя по цене он значительно дешевле. Для изготовления этого материала используют хлопковую ткань двух типов. Благодаря тому, что при изготовлении используется крученная нить, изделие с одной стороны глянцевое, а с другой матовое.

Чтобы выбрать качественное постельное белье из сатина, в первую очередь покупатель должен обратить внимание на состав изделия. В этом случае, товар должен быть 100% хлопком. Также нужно отметить, что плотность сатина зачастую составляет около 120 нитей и чем выше этот показатель, тем лучше и прочнее будет изделие. Прочное сатиновое белье состоит обычно из нитей в промежутке 110-180 штук. Плотность обычно указывают в граммах на квадратный метр.

Кроме того, внимательные покупатели смогут визуально определить прочность сатина. Для этого достаточно поднять материал на свет: если он просвечивается – он неплотный, а если видно только немного дневного света – материал хороший и прочный.

Также нужно тщательно прощупать поверхность. Чем больше она гладкая, тем на дольше она сохранит свой шелковистый вид. Если уже при первом прощупывании материал кажется немного шероховатым, то такое белье быстро потеряет свой глянец.

Выбирая постельное белье из сатина, нужно помнить его основные преимущества, к которым относят:

Наличие блеска. Сатиновое белье имеет с лицевой стороны изделия приятный блеск, который довольно часто встречается в белье из шелка.

Доступная цена. Несмотря на все положительные характеристики и привлекательный внешний вид, сатин достаточно недорогой, что делает его доступным для многих.

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