Огнестойкая пена: особенности и технические характеристики

Никто не застрахован от внезапного пожара. Довольно часто причиной возгорания становится неправильная эксплуатация огнеопасных изделий, а также наличие взрывоопасных веществ. Из-за того, что огонь представляет огромную опасность для жизни человека, к различным строениям предъявляют достаточно строгие требования пожарной безопасности. Чтобы избежать распространения пожара, часто при строительстве используют различные негорючие материалы. Особое внимание при строительстве уделяют огнестойкой пене.

Особенности материала

При возведении различных конструкций перед строителями ставят особую задачу – обеспечить качественную пожарную безопасность. В ассортименте современных строительных магазинов довольно часто встречаются огнестойкие изделия, которые постепенно вытесняют другие горючие материалы.

Противопожарная монтажная пена – это отличный представитель данных изделий, которые отличаются своими огнестойкими характеристиками. В зависимости от уровня возгорания, пена имеет определенную классификацию. Данный тип изделия является относительно новым материалом, который представлен на строительном рынке. Благодаря своим техническим характеристикам, нанесенная пена не стекает вниз, при этом полностью заполняет все свободное пространство.

Среди всех технических характеристик противопожарной монтажной пены стоит выделить:

Устойчивость к воздействию влаги. Благодаря этому, на поверхности не появляется грибок или плесень.

Огромный ассортимент. Наличие разнообразной продукции позволяет выбирать товар, который за определенный период времени сохраняет свою устойчивость к высоким температурам и не воспламеняется.

Звукоизолирующие свойства. Большинство продукции отличается высокими шумоизоляционными свойствами, значение которых составляет около 41 Дб.

Самоугосающая горючесть. Благодаря этому свойству, при контакте с очагом возгорания, вещество не возгорается, а материал сам затухает.

Высокая устойчивость. Пена устойчива к температурным колебаниям от +1000 С до -60 С.

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