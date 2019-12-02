Отдельная бригада материально-технического обеспечения Дзержинска отпраздновала 9-ю годовщину Общество

69 отдельная бригада материально-технического обеспечения в Дзержинске отпраздновала 9-ю годовщину. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 1 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие мемориальных плит военнослужащим части в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот", принятие военной присяги, а также награждение личного состава управления воинской части.

Первый заместитель главы города Глеб Андреев поздравил военнослужащих и вручил благодарственные письма особо отличившимся военнослужащим воинской части и командиру бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа Виктору Алексееву.

"Ваш вклад в защиту нашего Отечества грандиозен и неоценим. Благодаря вашей профессиональной службе, нашей армии обеспечены надежный тыл и поддержка, а сердца людей хранят мир и спокойствие", - подчеркнул Глеб Андреев.

Волнительным моментом для двадцати новобранцев стало принятие военной присяги. Новобранцев поддержали в этот день не только офицеры и командир отдельной бригады материально-технического обеспечения, но и близкие, родные и друзья.

"Присяга - это большая честь. Я сделаю все, чтобы не подвести нашу страну", - поделился один из новобранцев.

Приглашенными гостями мероприятия стали воспитанники Дзержинского штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ". В рамках празднования военнослужащие воинской части представили показательные выступления с демонстрацией уличного боя, а также познакомили гостей праздника с образцами боевой техники, стрелкового оружия, угостили блюдами полевой кухни и рассказали об особенностях военного обмундирования.