Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2019 12:37  [18] Нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары Sonno Bello на 1,2 млн рублей
04 декабря 2019 12:32  [21] Житель Починок получил почти 1,5 года колонии за грабеж 6 бутылок кваса
04 декабря 2019 12:21  [42] Отдельная бригада материально-технического обеспечения Дзержинска отпраздновала 9-ю годовщину
04 декабря 2019 11:57  [90] Карантин по ОРВИ введен в 1,6% нижегородских школ и детсадов
04 декабря 2019 11:29  [66] Житель Дзержинска укусил полицейского и был оштрафован
04 декабря 2019 09:52  [108] Движение транспорта будет ограничено вдоль Плотничного переулка в Нижнем Новгороде до января
04 декабря 2019 09:25  [138] Водоканал завершил модернизацию аэротенков на нижегородской станции аэрации
03 декабря 2019 18:33  [230] "Выделение Нижегородской области гранта за эффективность власти справедливо и обоснованно", - Александр Суханов
03 декабря 2019 17:46  [286] Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде
03 декабря 2019 17:12  [175] Около 90 видов спорта активно поддерживается в Нижнем Новгороде, - пресс-служба
Общество

Нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары Sonno Bello на 1,2 млн рублей

04 декабря 2019 12:37  [18] Общество

Фото: Соцсеть

Нижегородских пенсионеров и инвалидов обманным путем заставили купить белье марки Sonno Bello на общую сумму в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Несколько человек из данной группы незащищенной части населения обратилось в управление с жалобой, где говорилось о том, что их по телефону пригласили на презентацию постельного белья торговой марки Sonno Bello. На самой презентации нижегородцам рассказали, что белье обладает лечебным эффектом и предлагали купить его немедленно, так как именно сейчас действует акция на стоимость этого товара.

Между тем, цена белья составляла от 16,5 тысяч до 78 тысяч рублей и таких денег у пенсионеров и инвалидов не было, поэтому им предлагали приобрести товар в кредит, и, что бы они не передумали, продавцы довозили потенциальных покупателей до банка на собственных автомобилях.

В последствии покупатели белья поняли, что совершили ошибку, приобретя данное белье по такой стоимости и взяв, при этом, кредит. Поэтому они обратились в Роспотребнадзор с просьбой защитить свои права.

Управление, проверив данные обстоятельства, выяснило, что были нарушены нормы технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", а также права потребителей на предоставление достоверной информации о товаре.

Роспотребнадзор обратился в суд, который удовлетворил иск управления и постановил расторгнуть договоры купли-продажи товаров SonnoBello между предпринимателями и нижегородскими покупателями.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph