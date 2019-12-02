Нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары Sonno Bello на 1,2 млн рублей Общество

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Нижегородских пенсионеров и инвалидов обманным путем заставили купить белье марки Sonno Bello на общую сумму в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Несколько человек из данной группы незащищенной части населения обратилось в управление с жалобой, где говорилось о том, что их по телефону пригласили на презентацию постельного белья торговой марки Sonno Bello. На самой презентации нижегородцам рассказали, что белье обладает лечебным эффектом и предлагали купить его немедленно, так как именно сейчас действует акция на стоимость этого товара.

Между тем, цена белья составляла от 16,5 тысяч до 78 тысяч рублей и таких денег у пенсионеров и инвалидов не было, поэтому им предлагали приобрести товар в кредит, и, что бы они не передумали, продавцы довозили потенциальных покупателей до банка на собственных автомобилях.

В последствии покупатели белья поняли, что совершили ошибку, приобретя данное белье по такой стоимости и взяв, при этом, кредит. Поэтому они обратились в Роспотребнадзор с просьбой защитить свои права.

Управление, проверив данные обстоятельства, выяснило, что были нарушены нормы технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", а также права потребителей на предоставление достоверной информации о товаре.

Роспотребнадзор обратился в суд, который удовлетворил иск управления и постановил расторгнуть договоры купли-продажи товаров SonnoBello между предпринимателями и нижегородскими покупателями.