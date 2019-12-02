ЦСКА - Спартак. Интриги вокруг матча

В День Космонавтики, 12 апреля, вся Москва будет жить ожиданием матча между ЦСКА и "Спартаком". Очередное "дерби всея Руси", как прозвали его поклонники футбола, состоится в рамках 25-го тура чемпионата страны по футболу. Эта битва сама по себе имеет колоссальное значение для поклонников обеих команд. Ведь среди фантов ЦСКА есть такие, которые говорят игрокам команды: "Выиграйте у "Спартака", и мы простим все неудачи сезона". И, наоборот, из стана спартаковских фанов доносятся также же посылы о победе над ЦСКА.

Однако при все при этом не стоит забывать о турнирном значении матча. Тем более, что очередное столичное дерби состоится всего за несколько туров до конца чемпионата. Это будет во всех смыслах матч за шесть очков. Обе команды почти в каждом сезоне ведут борьбу за медали и путевки в еврокубки. Этот сезон станет последним в обозримом будущем, когда сразу три первых места в чемпионате попадут в Лигу чемпионов. Причем две лучшие команды РПЛ - сразу в групповой этап. Такой уникальный шанс еще сильнее обострит сражение в верхних эшелонах РПЛ. Среди соискателей путевок в ЛЧ будут и ЦСКА и "Спартак". Хотя для "красно-белых" нынешний сезон весьма непростой, недаром по его хожу у них поменялся тренер. Но и у ЦСКА есть свои проблемы, ведь затеянная в прошлом году перестройка состава - это процесс не одного сезона.

Не случайно ведь "Спартак", находившийся в первом круге далеко не в оптимальном состоянии после ухода ряда лидером, смог в очном противостоянии на своем поле переиграть подшефных Виктора Гончаренко со счетом 2:1. В матче второго круга на ВЭБ Арене у армейцев будет отличный шанс поквитаться за то поражение, ставшее вторым подряд, если брать в расчет еще и поражение ЦСКА в дерби во втором круге прошлого чемпионата. Чтобы увидеть своими глазами, получится ли у "красно-синих" реваншироваться, вам понадобятся билеты на дерби. Купить их можно уже сейчас на портале официального сайта армейцев. Лучше заняться вопросов покупки билетов заранее, ведь на матчах этих команд всегда аншлаг.

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