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Происшествия

Пять человек провалились под лед в Воротынском районе, один утонул

04 декабря 2019 13:12  [73] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пять человек провалились под лед в Воротынском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, четверо были спасены, один погиб.

Первое сообщение о тонущих людях поступило утром 4 декабря. Как оказалось, 80-летний мужчина вышел на лед реки Сура со своим 48-летним сыном. Отца спасти не удалось.

Спустя час, в ЕДДС того же Воротынского района поступила информация о том, что под лед на Суре около базы "Снегири" провалились еще трое рыбаков.

Работники аварийно-спасательного отряда Васильсурска спасли всех троих: 61-летнего, 55-летнего и 51-летнего мужчин. Пострадавшие рыбаки были госпитализированы в Воротынскую ЦРБ. Врачи диагностировали у них сильное переохлаждение, состояние мужчин в настоящее время удовлетворительное.

Стоит отметить, что все 5 человек – жители республики Чувашия.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает население не выходить на лед и не подвергать свою жизнь опасности! Особое внимание необходимо уделить детям и рассказать им об опасности выхода на непрочный лёд.

 

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