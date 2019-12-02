Банк Рукавишникова на Нижне-Волжской набережной отреставрируют для современного использования Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Здание из состава "Комплекса банка Рукавишникова" в Нижнем Новгороде планируют приспособить для современного использования. На сайте госзакупок размещена конкурсная документация по выбору компании, которая разработает проект реставрации одного из зданий данного объекта культурного наследия федерального значения.

Речь идет о здании, расположенном на Нижне-Волжской набережной, д.11 (архитектор Шехтель Ф.О., скульптор Коненков С.Т.). Там ранее также располагалась фабрика "Маяк".

Выбор компании-разработчика проекта состоится 16 декабря. Стоимость контракта составляет 5,5 млн рублей. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение культуры "Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник".

Объем здания составляет 29 тысяч кв. метров, высота (в коньке) - 30 метров. У здания III категория сложности.

Напомним, что здание банка Рукавишникова стало одним из арт-объектов во время международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS, который прошел в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля 2019 года.

СПРАВКА:

Комплекс банка Рукавишниковых - архитектурный ансамбль в стиле модерн, расположенный в историческом центре Нижнего Новгорода. Ансамбль состоит из двух зданий: банка на улице Рождественской, дом 23 и промышленного корпуса на Нижневолжской набережной, дом 11.