Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2019 14:13  [8] Денис Москвин взял на контроль вопрос реорганизации работы Перевозской ЦРБ
04 декабря 2019 14:05  [25] Лису с диагнозом "бешенство" обнаружили в Починковском районе
04 декабря 2019 13:50  [65] Банк Рукавишникова на Нижне-Волжской набережной отреставрируют для современного использования
04 декабря 2019 12:37  [105] Нижегородским пенсионерам и инвалидам обманом продали товары Sonno Bello на 1,2 млн рублей
04 декабря 2019 12:32  [109] Житель Починок получил почти 1,5 года колонии за грабеж 6 бутылок кваса
04 декабря 2019 12:21  [90] Отдельная бригада материально-технического обеспечения Дзержинска отпраздновала 9-ю годовщину
04 декабря 2019 11:57  [147] Карантин по ОРВИ введен в 1,6% нижегородских школ и детсадов
04 декабря 2019 11:29  [88] Житель Дзержинска укусил полицейского и был оштрафован
04 декабря 2019 09:52  [116] Движение транспорта будет ограничено вдоль Плотничного переулка в Нижнем Новгороде до января
04 декабря 2019 09:25  [155] Водоканал завершил модернизацию аэротенков на нижегородской станции аэрации
Общество

Лису с диагнозом "бешенство" обнаружили в Починковском районе

04 декабря 2019 14:05  [25] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Лису с диагнозом "бешенство" обнаружили в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Лису добыли в районе села Маресьево. Бешенство подтвердили специалисты ГБУ "Облветлаборатория".

Сейчас в районе неблагоприятного очага заболевания ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph