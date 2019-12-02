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Лису с диагнозом "бешенство" обнаружили в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Лису добыли в районе села Маресьево. Бешенство подтвердили специалисты ГБУ "Облветлаборатория".
Сейчас в районе неблагоприятного очага заболевания ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства.
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