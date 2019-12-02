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Общество

Денис Москвин взял на контроль вопрос реорганизации работы Перевозской ЦРБ

04 декабря 2019 14:13  [1] Общество
Денис Москвин взял на контроль вопрос реорганизации работы Перевозской ЦРБ

Денис Москвин взял на контроль вопрос реорганизации работы Перевозской ЦРБ

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Денис Москвин в ходе рабочего визита в Перевоз провел встречу с руководством и сотрудниками районной больницы, а также обсудил с жителями сложившуюся ситуацию в системе здравоохранения района. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Жители Перевоза обратились к Денису Москвину с просьбой вмешаться в ситуацию с проблемой оказания медицинской помощи в районе. По их словам, на сегодняшний день качество медицинского обслуживания на территории оставляет желать лучшего. В частности, из-за отсутствия координации времени приема у специалистов и времени вакцинации, пациентам с маленькими детьми приходится подолгу сидеть в очередях, аппарат УЗИ устарел, доставка больных в другие районы производится в неподобающих условиях. Кроме того, укомплектованность специалистами – одна из самых низких в регионе.

"Ни для кого не секрет, что сейчас в первичном звене здравоохранения немало проблем, но некоторые из них можно и нужно решать на местном уровне, на уровне самого учреждения. Перевозской ЦРБ сегодня не хватает собственной эффективности. И в этом смысле необходима оперативная реорганизация работы. Жители Перевоза попросили меня вмешаться в процесс, поэтому сейчас мы составим некую дорожную карту для решения существующих проблем и начнем работу уже на уровне минздрава", - рассказал Денис Москвин по итогам встречи.

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