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Происшествия

Пешеход погиб под колесами маршрутки в Нижнем Новгороде

04 декабря 2019 14:57  [72] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пешеход погиб под колесами автобуса ПАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 3 ноября в 19:20, когда 55-летний водитель маршрутки №2 проезжал по ул.Фрунзе. Там он совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина, попавшая под колеса автобуса, погибла.

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