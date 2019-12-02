Пешеход погиб под колесами маршрутки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пешеход погиб под колесами автобуса ПАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 3 ноября в 19:20, когда 55-летний водитель маршрутки №2 проезжал по ул.Фрунзе. Там он совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина, попавшая под колеса автобуса, погибла.