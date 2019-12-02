Пешеход погиб под колесами маршрутки в Нижнем Новгороде

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Пешеход погиб под колесами автобуса ПАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло 3 ноября в 19:20, когда 55-летний водитель маршрутки №2 проезжал по ул.Фрунзе. Там он совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина, попавшая под колеса автобуса, погибла.
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