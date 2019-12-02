Новый офис по работе с клиентами "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" открылся в Автозаводском районе Общество

Фото: АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"

Новый дополнительный офис по работе с клиентами АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" открылся в Автозаводском районе 4 декабря 2019 года. Офис расположен по адресу: пр. Ленина, 80. Режим работы: с 9:00 до 18:00.

В пресс-службе компании отметили, что открытие дополнительного офиса позволит оптимизировать работу существующего центра обслуживания абонентов. В целях достижения максимальной эффективности в организации работы с клиентами офис оснащён современным высококачественным оборудованием, в том числе электронной очередью и платёжными терминалами.

"Качественное обслуживание и максимальное удобство для абонентов являются нашими основными приоритетами в работе. Созданные в новом офисе условия в полной мере позволяют на самом высоком уровне оказывать потребителям природного газа весь спектр услуг по заключению договоров поставки и расчётам за потребленный газ", – отметил заместитель генерального директора по реализации АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" Андрей Горбенко.

Компания намерена и в дальнейшем вести работу по увеличению количества центров по работе с клиентами на территории всей области, добавили в "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород".