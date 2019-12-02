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Общество

Быть Мамой: многодетные семьи Нижегородской области получили награды

04 декабря 2019 15:51  [76] Общество

Фото: Юлия Горшкова

26 многодетных матерей Нижегородской области получили награды. Торжественный прием прошел в Нижегородском кремле 4 декабря 2019 года.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, ежегодно с 2008 года 26 женщин региона награждаются Почетным дипломом за добросовестное отношение к воспитанию своих детей, укрепление семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций. Почетные дипломы за все время получили 286 многодетных матерей.

"Семья - это основа стабильной и процветающей страны. Многодетная семья - ее гордость. Сегодня государство старается вернуть многодетным родителям почет и уважение, которые они заслуживают. Правительство Нижегородской области уделяет особое внимание вопросам поддержки многодетных семей. Это и пособие при рождении третьего и последующих детей, и организация бесплатного отдыха и оздоровления для детей из многодетных семей, и предоставление жилищных субсидий. О том, насколько эти меры действенны, свидетельствуют цифры: сегодня в Нижегородской области более 25 тысяч многодетных семей, и за последний год их число увеличилось больше чем на 1,5 тысячи", - отметил Андрей Гнеушев.

От имени губернатора Глеба Никитина, правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил многодетные семьи нижегородцев с заслуженной высокой наградой.

Многодетные матери, награжденные Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области в 2019 году

Почетный дипломом многодетной матери I степени

 

1.

Мариничева Наталья Владимировна

Городецкий район

 

2.

Молодцова Лидия Александровна

Починковский район

 

3.

Футина Вера Николаевна

г.о.г. Выкса

 

Почетный дипломом многодетной матери II степени

 

1.

Дяур Инна Анатольевна

г.о.Навашинский

 

2.

Зверева Ирина Николаевна

г.о.г. Шахунья

 

3.

Куманеева Валентина Сергеевна

Лукояновский район

 

4.

Маликова Светлана Владимировна

г.о.Семеновский

 

5.

Митрофанова Ольга Николаевна

Гагинский район

 

6.

Соколовская Оксана Николаевна

Автозаводский район

г.Н.Новгород

 

7.

Старкова Наталья Викторовна

Сеченовский район

 

8.

Суворкина Мария Алексеевна

Московский район

г.Н.Новгород

 

Почетный дипломом многодетной матери III степени

 

1.

Александрова Нина Валентиновна

Володарский район

 

2.

Евтеева Светлана Викторовна

г.о.г. Первомайск

 

3.

Кабанова Наталья Леонидовна

г.о.г. Кулебаки

 

4.

Макарова Ольга Евгеньевна

г.о.г. Дзержинск

 

5.

Малышева Галина Николаевна

Воскресенский район

 

6

Медведева Светлана Владимировна

Сормовский район

г.Н.Новгород

 

7.

Парфирова Софья Вячеславовна

Кстовский район

 

8.

Разина Елена Леонидовна

г.о.г. Чкаловск

 

9.

Романова Марина Викторовна

Советский район

г.Н.Новгород

 

10.

Теплова Лилия Викторовна

Большеболдинский район

 

11.

Толмачева Наталья Викторовна

Ардатовский район

 

12.

Толстикова Светлана Валериевна

г.о.г.Бор

 

13.

Четнева Надежда Владимировна

Арзамасский  район

 

14.

Чиркина Ольга Владимировна

Нижегородский район

г.Н.Новгород

 

15.

Юрина Светлана Владимировна

Павловский район
Почетным дипломом I степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитавшие семь и более детей; количество награждаемых – 3.
Почетным дипломом II степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитавшие пять – шесть детей; количество награждаемых – 8.
Почетным дипломом III степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитавшие трех - четырех детей; количество награждаемых – 15.

 

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