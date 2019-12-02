Быть Мамой: многодетные семьи Нижегородской области получили награды

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26 многодетных матерей Нижегородской области получили награды. Торжественный прием прошел в Нижегородском кремле 4 декабря 2019 года.
По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, ежегодно с 2008 года 26 женщин региона награждаются Почетным дипломом за добросовестное отношение к воспитанию своих детей, укрепление семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций. Почетные дипломы за все время получили 286 многодетных матерей.
"Семья - это основа стабильной и процветающей страны. Многодетная семья - ее гордость. Сегодня государство старается вернуть многодетным родителям почет и уважение, которые они заслуживают. Правительство Нижегородской области уделяет особое внимание вопросам поддержки многодетных семей. Это и пособие при рождении третьего и последующих детей, и организация бесплатного отдыха и оздоровления для детей из многодетных семей, и предоставление жилищных субсидий. О том, насколько эти меры действенны, свидетельствуют цифры: сегодня в Нижегородской области более 25 тысяч многодетных семей, и за последний год их число увеличилось больше чем на 1,5 тысячи", - отметил Андрей Гнеушев.
От имени губернатора Глеба Никитина, правительства Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил многодетные семьи нижегородцев с заслуженной высокой наградой.
Многодетные матери, награжденные Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области в 2019 году
|
Почетный дипломом многодетной матери I степени
|
|
1.
|
Мариничева Наталья Владимировна
|
Городецкий район
|
|
2.
|
Молодцова Лидия Александровна
|
Починковский район
|
|
3.
|
Футина Вера Николаевна
|
г.о.г. Выкса
|
|
Почетный дипломом многодетной матери II степени
|
|
1.
|
Дяур Инна Анатольевна
|
г.о.Навашинский
|
|
2.
|
Зверева Ирина Николаевна
|
г.о.г. Шахунья
|
|
3.
|
Куманеева Валентина Сергеевна
|
Лукояновский район
|
|
4.
|
Маликова Светлана Владимировна
|
г.о.Семеновский
|
|
5.
|
Митрофанова Ольга Николаевна
|
Гагинский район
|
|
6.
|
Соколовская Оксана Николаевна
|
Автозаводский район
г.Н.Новгород
|
|
7.
|
Старкова Наталья Викторовна
|
Сеченовский район
|
|
8.
|
Суворкина Мария Алексеевна
|
Московский район
г.Н.Новгород
|
|
Почетный дипломом многодетной матери III степени
|
|
1.
|
Александрова Нина Валентиновна
|
Володарский район
|
|
2.
|
Евтеева Светлана Викторовна
|
г.о.г. Первомайск
|
|
3.
|
Кабанова Наталья Леонидовна
|
г.о.г. Кулебаки
|
|
4.
|
Макарова Ольга Евгеньевна
|
г.о.г. Дзержинск
|
|
5.
|
Малышева Галина Николаевна
|
Воскресенский район
|
|
6
|
Медведева Светлана Владимировна
|
Сормовский район
г.Н.Новгород
|
|
7.
|
Парфирова Софья Вячеславовна
|
Кстовский район
|
|
8.
|
Разина Елена Леонидовна
|
г.о.г. Чкаловск
|
|
9.
|
Романова Марина Викторовна
|
Советский район
г.Н.Новгород
|
|
10.
|
Теплова Лилия Викторовна
|
Большеболдинский район
|
|
11.
|
Толмачева Наталья Викторовна
|
Ардатовский район
|
|
12.
|
Толстикова Светлана Валериевна
|
г.о.г.Бор
|
|
13.
|
Четнева Надежда Владимировна
|
Арзамасский район
|
|
14.
|
Чиркина Ольга Владимировна
|
Нижегородский район
г.Н.Новгород
|
|
15.
|
Юрина Светлана Владимировна
|
Павловский район
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