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Общество

Расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году

04 декабря 2019 16:00  [106] Общество

Расходы нижегородского бюджета на закупку лекарств для льготников хотят увеличить в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, данная рекомендация прозвучала от участников круглого стола по рассмотрению итогов мониторинга правоприменения отдельных законов региона в сфере лекарственного обеспечения. Провел заседание председатель комитета по социальным вопросам ЗС НО Надир Хафизов.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина, депутаты и сотрудники аппарата областного парламента, представители правительства области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области, прокуратуры региона, уполномоченных организаций, Росздравнадзора.

В рамках мониторинга проводились выездные заседания. Члены экспертно-аналитической группы посещали аптеки, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты: проверяли на месте, как производится отпуск лекарственных препаратов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, выписка рецептов.

Также на практике депутаты проанализировали, как хранятся лекарственные препараты и спецпродукты лечебного питания, каков порядок их поставки в аптечные и медицинские организации. Кроме того, был детально изучен опыт субъектов РФ по нормативному регулированию вопросов в сфере лекарственного обеспечения.

По итогам мониторинга были подготовлены рекомендации. В частности, правительству области рекомендовано по итогам 2019 года направить в комитет по социальным вопросам информацию о номинальном количестве граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение и объемах финансирования с разбивкой по группам населения и категориям заболеваний, указав при этом среднюю стоимость рецепта по каждой из категорий.

На 2020 год рекомендовано увеличить расходы на закупку лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

"Мы внимательно посмотрели, какие возникают проблемы при реализации законов. Все предложения для улучшения качества исполнения нормативно-правовых документов в сфере лекарственного обеспечения обобщены и систематизированы. В дальнейшем они станут основой для корректировки законодательства в этой сфере", - сказал Надир Хафизов.

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