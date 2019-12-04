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Фоторепортажи

"Фантастик Пластик" открылся в Нижнем Новгороде

04 декабря 2019 17:05  [81]

Завод по переработке полимеров "Фантастик Пластик" открылся в Нижнем Новгороде. Пластиковые отходы здесь будут превращать во флексы и гранулят - материал, который можно использовать для вторичной переработки, а также, например, в дорожном строительстве. Также на базе предприятия начнет работать единственный в России исследовательский центр вторичных полимеров. Фотографии Анастасии Макарычевой.

Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.
Завод по переработке полимеров Фантастик Пластик открылся в Нижнем Новгороде.

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