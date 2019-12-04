"Фантастик Пластик" открылся в Нижнем Новгороде

Завод по переработке полимеров "Фантастик Пластик" открылся в Нижнем Новгороде. Пластиковые отходы здесь будут превращать во флексы и гранулят - материал, который можно использовать для вторичной переработки, а также, например, в дорожном строительстве. Также на базе предприятия начнет работать единственный в России исследовательский центр вторичных полимеров. Фотографии Анастасии Макарычевой.