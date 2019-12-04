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Общество

Первый бетонный скейт-парк для экстремальных видов спорта создали в Нижнем Новгороде

04 декабря 2019 18:25  [54] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый бетонный скейт-парк для экстремальных видов спорта создали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Объект расположен в центре Сормова.

Как сказал тренер нижегородской школы скейтбординга Никита Ластухин, новый скейт-парк могут использовать как новички, так и профессионалы. "В парке есть как стрит-секция, так и пул-секция. Можно не ходить по разным площадкам, а тренироваться в одной, при этом сразу два стиля катания", - пояснил тренер.

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