Глеб Никитин принял участие в открытии музея истории елочных игрушек в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие музея истории елочных игрушек на фабрике стеклянных елочных украшений "Ариель" 4 декабря 2019 года.

Участие в церемонии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Гостями праздника стали нижегородские ученики.

"Это, пожалуй, первое официальное поздравление с Новым годом в Нижегородской области. Здорово, что у нас есть такой замечательный повод, как открытие музея истории ёлочных игрушек на фабрике "Ариель", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородские ёлочные игрушки сегодня известны во всем мире и являются ярким примером самобытных художественных промыслов. За долгую историю фабрики здесь были созданы очень яркие изделия. Они будут интересны самым маленьким гостям, а взрослые смогут вспомнить новогодние моменты своего детства и молодости. Уверен, что такой музей будет способствовать росту туристической привлекательности региона, особенно в предновогодний месяц", - добавил губернатор.

Экспозиция музея включает документальный материал о развитии нижегородской елочной игрушки. На выставке представлены образцы нижегородских елочных украшений с 1930-х годов и до настоящего времени.

Ранее нижегородская фабрика "Ариель" поставила несколько сотен елочных игрушек для Hofbrаеuhaus Muenchen (Бавария) .

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"Ариель" продолжает традиции по изготовлению елочных игрушек из стекла, начатые в 1936 году мастерами Горьковской промысловой артели "Детская игрушка". Продукция фабрики экспортируется в Германию, США, Италию, Францию, Испанию и другие страны. В 2012 году фабрика была награждена дипломом победителя конкурса "Лидер Нижегородской туриндустрии" в номинации "Лучшее предприятие народных художественных промыслов как объект туризма".