Последние новости рубрики Культура и отдых
05 декабря 2019 09:12  [40] Глеб Никитин принял участие в открытии музея истории елочных игрушек в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 16:50  [234] "Чем больше активистов собирается вокруг зеленой территории, тем лучше удается ее сделать", - Асхат Каюмов
03 декабря 2019 13:02  [258] Инициативные нижегородцы предложили создать мозаичное панно к 800-летию города
02 декабря 2019 18:10  [273] Московский и Советский станут следующими в проекте "Культурный район"
02 декабря 2019 14:00  [317] Акустика на катке у стадиона "Нижний Новгород" будет стоить 5 млн рублей
30 ноября 2019 18:05  [289] Итоги молодежного фестиваля "Театральное Приволжье" подвели 30 ноября
29 ноября 2019 17:32  [472] Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Нижний Новгород (адреса для встречи с детьми)
28 ноября 2019 18:46  [358] Выставка работ лауреатов премии "Дюшан" и экологическое биеналле могут пройти в Нижнем Новгороде
28 ноября 2019 11:25  [303] Выставка бумажных денег откроется на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде
28 ноября 2019 02:12  [452] Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными
Культура и отдых

Глеб Никитин принял участие в открытии музея истории елочных игрушек в Нижнем Новгороде

05 декабря 2019 09:12  [40] Культура и отдых

В Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие музея истории елочных игрушек на фабрике стеклянных елочных украшений "Ариель" 4 декабря 2019 года.

Участие в церемонии принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Гостями праздника стали нижегородские ученики.

"Это, пожалуй, первое официальное поздравление с Новым годом в Нижегородской области. Здорово, что у нас есть такой замечательный повод, как открытие музея истории ёлочных игрушек на фабрике "Ариель", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородские ёлочные игрушки сегодня известны во всем мире и являются ярким примером самобытных художественных промыслов. За долгую историю фабрики здесь были созданы очень яркие изделия. Они будут интересны самым маленьким гостям, а взрослые смогут вспомнить новогодние моменты своего детства и молодости. Уверен, что такой музей будет способствовать росту туристической привлекательности региона, особенно в предновогодний месяц", - добавил губернатор.

Экспозиция музея включает документальный материал о развитии нижегородской елочной игрушки. На выставке представлены образцы нижегородских елочных украшений с 1930-х годов и до настоящего времени.

Ранее нижегородская фабрика "Ариель" поставила несколько сотен елочных игрушек для Hofbrаеuhaus Muenchen (Бавария) .

СПРАВКА:

"Ариель" продолжает традиции по изготовлению елочных игрушек из стекла, начатые в 1936 году мастерами Горьковской промысловой артели "Детская игрушка". Продукция фабрики экспортируется в Германию, США, Италию, Францию, Испанию и другие страны. В 2012 году фабрика была награждена дипломом победителя конкурса "Лидер Нижегородской туриндустрии" в номинации "Лучшее предприятие народных художественных промыслов как объект туризма".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph