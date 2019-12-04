Последние новости рубрики Политика
05 декабря 2019 11:27  [8] Дмитрий Медведев дал поручения по итогам приема граждан
05 декабря 2019 10:41  [89] Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саратове
03 декабря 2019 17:19  [523] Нижегородская область получит дополнительно 1,1 млрд рублей за эффективную работу губернатора и правительства
03 декабря 2019 14:31  [301] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем юриста
03 декабря 2019 12:32  [582] Экс-директор нижегородского ГУММиД Юрий Гаранин объявлен в розыск
03 декабря 2019 09:09  [339] Экс-депутат нижегородской Думы Николай Ингликов получил 8 лет и 6 млн рублей штрафа по делу о взятке
02 декабря 2019 16:57  [235] Более 4 тысяч нижегородцев обратились в партийные приемные "Единой России"
02 декабря 2019 15:13  [306] Владимир Панов поручил нижегородской АТИ круглосуточно следить за уборкой снега и наледи
29 ноября 2019 12:56  [402] Дмитрий Сватковский проверил ход капремонта соцобъектов в районах Нижегородской области
29 ноября 2019 09:46  [523] "Сейчас все должны взять волю в кулак и решить вопрос по исполнению нацпроектов", - Глеб Никитин
Политика

Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саратове

05 декабря 2019 10:41  [89] Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Саратове 5 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одной из главных тем станет законодательное обеспечение решения проблем обманутых дольщиков. В обсуждении примут участие руководители региональных парламентов ПФО.

Члены Ассоциации посетят в Саратове многоквартирный дом, который был достроен при государственной поддержке.

Кроме того, для посещения запланированы объекты, реконструкция которых была организована в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды". В рамках заседания также будут рассматриваться вопросы обеспечения защиты природных объектов, расположенных в границах территорий субъектов ПФО.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph