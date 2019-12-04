Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саратове Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принимает участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Саратове 5 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одной из главных тем станет законодательное обеспечение решения проблем обманутых дольщиков. В обсуждении примут участие руководители региональных парламентов ПФО.

Члены Ассоциации посетят в Саратове многоквартирный дом, который был достроен при государственной поддержке.

Кроме того, для посещения запланированы объекты, реконструкция которых была организована в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды". В рамках заседания также будут рассматриваться вопросы обеспечения защиты природных объектов, расположенных в границах территорий субъектов ПФО.