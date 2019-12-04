Разница между микрофинансовой организацией и ломбардом

Каждый житель хоть раз, но сталкивался с проблемой отсутствия денег. Бывают такие моменты, когда финансы нужны срочно, а нужной суммы под рукой нет. В этом вопросе могут помочь например МФО или ломбарды. Если нужно получить быстрые займы на выгодных условиях, то Ломбард 52 в Нижнем Новгороде https://lombard-52.ru/ попробует помочь в решении данного вопроса.

Разница между микрофинансовой организацией и ломбардом

Жизненные ситуации могут сложиться так, что в один прекрасный момент потребуются срочно деньги, которых нет. Чтобы получить необходимую сумму, люди часто обращаются в различные финансовые структуры.

Микрофинансовые организации и ломбарды работают по совершенно разной схеме. К примеру, для получения займа в МФО нужно предоставить специалисту пакет документов. После подачи заявления, система рассматривает заемщика и его платежеспособность. Срок рассмотрения обычно занимает не больше нескольких минут.

После этого, онлайн-система рассчитывает необходимую сумму, которая затем поступает либо на карту, либо отдается наличными средствами лично в руки заемщику. Несмотря на высокий процент всех одобренных заявок, из-за плохой кредитной истории довольно часто заемщику могут отказать.

Принцип работы ломбарда в корне отличается. Чтобы получить займы в этой структуре, помимо документов, нужно будет еще и предоставить залог. Это будет определенным гарантом на то, что клиент вернет всю сумму. Если выданные займы не возвращаются, ломбард вправе выставить ценный товар на продажу, тем самым компенсировать расходы выданной клиенту суммы.

Если сравнивать МФО с ломбардом, то у второго варианта будет больше преимуществ. Все из-за того, что оформляя займы в микрофинансовой организации, человека будет ждать один большой недостаток – огромная процентная ставка. В конечном результате, после оформления микрокредита, клиенту приходиться выплачивать большую сумму, вместе с процентами.

В этом плане возможно лучше ломбарды, так как они не снимают огромные проценты за займ, а в случае просрочки просто выставляют ценный товар на продажу.

Услуги ломбарда оказывает Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард 52" (ООО "Ломбард 52"), ИНН 5259113995, ОГРН 1145259004990

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