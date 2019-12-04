Кто может снять средства с банковской карты без разрешения владельца?

Развитие технологий спровоцировало огромные изменения во многих сферах. Особенно серьезные изменения затронули банковскую сферу, благодаря чему появилась возможность безналичного расчета. Теперь не нужно ходить с огромными пачками налички, ведь все можно удобно хранить на банковской карте. К сожалению, там, где есть деньги, всегда имеются мошенники. Довольно часто владельцы банковских карт сталкиваются с тем, что с их счетов без их согласия снимают деньги. Если произошло несанкционированное списание средств, то в первую очередь нужно обратиться в сам банк, а параллельно с этим найти хорошего юриста. К примеру, в Нижнем Новгороде с этой задачей может справиться https://law-52.ru/.

Кто может снять деньги с банковской карты

Несанкционированное снятие средств – это довольно распространенная причина, с которой сталкивалось большинство жителей. Причин этому может быть множество. К примеру, сейчас активную деятельность ведут кибер-преступники, которые пользуясь доверчивостью граждан, снимают с их счетов последние финансы. Чтобы не попасть на этот обман, не рекомендуется передавать данные карты третьим лицам. Кроме того, с осторожностью стоит привязывать банковские карты к различным приложениям или сайтам.

Помимо преступных действий, довольно часто средства блокируют по причине судебного решения. Удивительно, но иногда по ошибке сторонних структур, страдают невинные люди. Довольно часто такие проблемы возникают по причине не всегда профессиональной работы приставов.

Помимо ошибочного списания средств, также нужно помнить, что некоторые денежные финансы приставы не вправе снять даже на законных основаниях. К таким средствам относят:

Материнский капитал и финансы на содержание ребенка.

Компенсации, выплачиваемые различными организациями.

Государственные пособия.

Компенсации, которые выплачены пострадавшим.

Чтобы вернуть свои средства, клиенту нужно обратиться в банк за получением судебного приказа. После этого нужно подать заявление в Федеральные службы судебных приставов. Подробнее об отмене приказа можно узнать на сайте : https://law-52.ru/otmena-prikaz/.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.