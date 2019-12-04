Куда обращаться в случае смерти близкого человека

Хотим мы того или нет, но со смертью близких людей приходится сталкиваться всем. Как это пережить - сложный вопрос с неоднозначным ответом. А вот как провести прощание с покойным, как похоронить, как оформить документы и надо ли это делать, кто выдает компенсацию и где ее можно получить – на эти вопросы есть совершенно понятные ответы, только иногда нет сил их решать самостоятельно, когда умер кто-то из дорогих сердцу людей. Душевная скорбь мешает думать и решать, но есть специализированные службы, услугами которых можно воспользоваться. Надо только уметь выбрать такую службу без ущерба для финансов и нервов, а это не просто в минуты, когда отчетливо понимается, что родного человека уже никогда не вернуть.



Такое состояние в психологии называется «эмоциональный ступор», люди становятся очень уязвимы и доверчивы, они готовы принять любую помощь без критики и подозрений. Этим беззастенчиво пользуются черные агенты неофициальных ритуальных фирм, предлагая «все решить» быстро и организовать недорогие, но вполне достойные похороны. Сотрудники подобных фирм психологически «подкованы», они знают, как выгодно преподнести информацию, как создать у растерянных от боли людей иллюзию, что им реально помогают. На деле вся помощь иногда сводится к огромным финансовым затратам и не слишком организованным похоронам, поэтому общаться следует только с государственными структурами даже по столь деликатному вопросу.



Как найти государственную ритуальную службу



Как в Москве, так и в любом крупном городе есть ритуальные агентства или похоронные дома, которые работают официально, имеют лицензию по предоставлению населению специализированных услуг. Достаточно ввести в строку поискового запроса «ритуальные услуги», как компьютер выдаст множество адресов, некоторые наверняка будут рядом с вашим домом. Мы обычно вообще не обращаем внимание на неброские вывески подобных бюро или фирм, а они существуют и активно занимаются тем, что востребовано и необходимо.



После того, как вы убедились, что служба имеет уверенную положительную репутацию, большой послужной список и государственную «прописку», смело вызывайте ритуального агента на дом. Но обязательно держите в голове, что документы сотрудника надо проверить. Это легко сделать, поскольку при вызове вам сразу сообщат номер его служебного удостоверения и анкетные данные. В столице долгие годы работает городская служба Ритуал.ру, основной деятельностью которой является предоставление людям ритуальных услуг.



Служба является государственной, поэтому ее деятельность, услуги и товары, их стоимость – все контролируется государственными органами. Присланный сотрудник полностью организует похороны с учетом ваших пожеланий, религиозных предпочтений, семейных традиций, завещания покойного. На ритуальные товары от службы нет никаких накруток, ведь все изделия приобретаются по дистрибьюторским ценам, а качество гарантировано производителями.



Ритуал.ру представляет собой единый сервисный центр, где все создано только ради одной цели – помочь людям пережить смерть близких, достойно проводить усопшего в последний путь.



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