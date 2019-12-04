Геологические изыскания

Цели инженерно-геологических изысканий и определение их стоимости

Огромный опыт убедительно доказывает, что эффективно использовать территорию, строить здания и сооружения, производить инженерные работы можно только с учетом существующих условий подземного пространства, закономерностей развития геологических процессов. Чтобы получить эту информацию, необходимо провести инженерно-геологические изыскания - комплекс исследований, охватывающих приповерхностные слои земной коры, подробнее http://xn--c1aafnnrb2l.org/.

Цель инженерно-геологических изысканий для строительства

Осуществляя инженерные геологические изыскания, геологи компании «Геология ОРГ» изучают природную обстановку, сложившуюся к началу строительства, а также обоснованно прогнозируют изменения, которые, с большой долей вероятности, произойдут в геологической среде (горных породах и подземных водах) в процессе строительных работ и эксплуатации построенных объектов.

Стадии инженерно-геологических изысканий

Так же, как и проектирование объектов капитального строительства, инженерно-геологическое изучение территории имеет свои стадии. При нормальном развитии исследований условия района проектируемых сооружений изучаются в определенной последовательности (от общего к частному). И на вопрос: для чего нужны геологические изыскания? - на каждой из изыскательских стадий вы получите разные ответы.

На стадии ТЭО готовится инженерно-геологическое обоснование выбора участка строительства. После утверждения местоположения строительной площадки дальнейшие изыскания ведутся для уточнения расположения отдельных объектов строительства и детального обоснования их устойчивости, стоимости и условий эксплуатации. Также прорабатываются вопросы защиты территории, зданий, сооружений и коммуникаций от опасного воздействия геологических процессов и явлений. На завершающей стадии проектирования специалисты компании «Геология ОРГ» уточняют отдельные детали инженерно-геологических условий, определяющих технологию строительных и других сопутствующих им работ.

Все этапы геологических изысканий имеют свои особенности, регламентируемые строительными нормами и правилами.

Как определяется стоимость изыскательских работ по геологии участка?

Сметная стоимость инженерно-геологических изысканий для строительства рассчитывается при подготовке комплекта документации для заключения договора. Чтобы узнать, сколько стоят геологические изыскания, необходимо сообщить сотруднику компании «Геология ОРГ» ориентировочную площадь и этажность здания, которое будет проектироваться. При площади постройки до 320 квадратных метров и высоте не более четырех этажей проектирование строительства, обычно, осуществляется в одну стадию. Поэтому количество необходимых разведочных скважин, их глубина и соответствующая стоимость определяются по стандартной схеме. Если же речь идет о более крупном строительном объекте, то цена работ, обозначаемая в договоре, будет рассчитана только после подготовки и согласования технического задания. Если в период действия договора заказчиком будет инициировано внесение дополнений или изменений в содержание техзадания, влияющих на сроки выполнения, условия проведения и объемы изыскательских работ, то договорная стоимость подлежит перерасчету.

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