Мобильный интернет 3g / 4g для загородного дома

Волоконно-оптический кабель - это прекрасно, когда он подведен к вашей квартире, но что делать когда проводной интернет вам не доступен. Спутниковый не каждому по карману. Выручает мобильный 3g, lte. Да скорость ниже, пинг, зачастую выше, но он есть. А если вы ещё и находитесь рядом с базовой станцией 2600 lte, вы счастливчик. Все что нужно, чтобы попасть в интернет, сим карта и usb модем. Но не все так просто, есть свои подводные камни.

Выбор оператора сотовой связи

Начнем с сим карты. Выбираете оператора, который имеет наиболее стабильный сигнал в вашем регионе. Нужно также определить оптимальное местоположение модема, где сигнал будет максимальным и устойчивым. В этом вам поможет огромное количество софта для android, скачать который можно с play market. Одной из популярнейших программ является cellsignals. Затем ищите тариф приемлемый вам. Идеально, это безлимитные, сейчас большая часть из них стала корпоративными.

Определяемся с usb модемом

Ну а затем самое интересное. Usb модем должен работать со стандартом связи которым вы собираетесь пользоваться. Львиная доля таких устройств, предлагаемая сегодня на рынке, залочена. Следовательно, работать с вашей симкой корректно не сможет, скорость будет резаться. Необходима прошивка, но не для всех моделей можно найти информацию, как это сделать, а некоторые, просто не поддаются данной процедуре. Также, если сигнал слабый, желательно, чтобы usb модем имел возможность подключения внешних антенн для усиления сигнала с базовой станции.

Для раздачи wi-fi вам потребуется роутер. Ряд модемов имеют встроенный, но достаточно слабый, для дома не хватит. Такие гаджеты, особенно со встроенным аккумулятором удобно брать в поездку за город, командировки. Они способны работать автономно до 12 часов, а в случае с сочетанием функций power банка, гораздо более, и раздавать беспроводной интернет до 10 потребителям. Но для помещения, особенно сложной планировке толку от него нет. Площадь покрытия у встроенного wi fi слишком ограничена. Одной из наиболее популярных моделей является huawei e3372. Он легко прошивается, правда необходимости некоторый софт и знания, а также работает почти со всеми роутерами, а компания производитель славится своим качеством на российском рынке. В интернете с легкостью можно найти прошивки под все модификации устройства, в отличие от не популярных моделей.

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