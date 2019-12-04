Когда нужно предоставить выписку из ЕГРН?

Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН) – это документ, подтверждающий государственную регистрацию недвижимости. Теперь не нужно для получения выписки стоять огромные очереди, ведь достаточно заказать ее через интернет. Сервис заказа выписок из ЕГРН КТОТАМ.ПРО https://ktotam.pro/ позволяет заказать документ онлайн, не выстаивая огромные очереди в заведении.

Зачем нужна выписка из ЕГРН

Недвижимость – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Согласно статистике, множество людей главной своей целью считают покупку своего жилья. По этой причине, практически все сталкивались со сделками, связанными с недвижимостью. К сожалению, в этой сфере довольно часто встречаются мошенники, которые пытаются нажиться на неопытности покупателей.

Сейчас мошеннические действия особо сильно ощущаются, поэтому клиенты стараются максимально обезопасить себя в этом вопросе. Выписка из ЕГРН – это обязательный атрибут любой сделки, связанной с недвижимостью, который обезопасит от мошеннических действий.

Многие не видят смысла в получении данной справки, тем самым ставя себя в опасное положение. Оформляя любые сделки с недвижимостью нужно помнить, что все данные должны быть официально задокументированы и верить на слово продавцу недвижимости не стоит.

Чтобы быть уверенным в чистоте сделки, необходимо проверить недвижимость. Единственный способ это сделать – заказать выписку из ЕГРН. Именно в ней указаны все данные, связанные с объектом. Чтобы не тратить времени на ее получение, можно сделать все в онлайн-режиме, оформив справку на специальных ресурсах. Все данные подаются напрямую из государственного реестра, поэтому в их подлинности нет сомнений.

Помимо основных сделок с недвижимостью, выписка может понадобиться в следующих случаях:

Если нужно улучшить жилищные условия.

При оформлении наследства.

Во время сделок, связанных с недвижимостью.

Для кредитования, когда жилье выступает залогом.

Во время приватизации.

В качестве доказательства в судебном процессе.

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