Металлорукав: особенности конструкции и технические характеристики

Металлорукав – это металлический гибкий трубопровод, изготовленный из оцинкованной ленты. Изделие используется для защиты кабеля от внешних повреждений, а также для перекачки различных жидкостей. Найти качественный металлорукав под фланец можно на этом ресурсе https://zavodstd.ru/металлорукав-под-фланец/.

Особенности устройства

Металлорукав обычно изготовлен из оцинкованной стали, благодаря чему не сильно подвержен коррозийному воздействию и является надежным средством защиты кабелей от механических повреждений. Помимо этого, изделие надежно защищает электропроводку от возможного возгорания, которые происходят при коротком замыкании.

Довольно часто в промышленности данное устройство используют в качестве транспортировочной емкости для перевозки сыпучих материалов. Устойчивость и прочность конструкции позволяет применять металлорукав в тропических и умеренных климатических поясах.

О компании

Завод ЗГС Стандарт занимается производством высокопрочных металлорукавов высокого давления. Данное изделие используется для перекачки жидкостей под давлением. Благодаря прочной и надежной конструкции, металлорукав применяют для перекачки нефти и газа, агрессивных химических веществ и др.

В ассортименте компании есть только сертифицированная продукция, которая полностью соответствует всем нормам и ГОСТам. Завод ЗГС Стандарт занимается изготовлением следующих товаров:

Металлорукавов с плоским приварным фланцем.

Металлорукавов с свободным фланцем на приварочном кольце.

Металлорукавов американского стандарта.

Металлорукавов с плоским воротниковым фланцем.

Опытные специалисты помогут подобрать модель, которая будет подходить под требования заказчика.

Несмотря на молодой возраст, но благодаря своей качественной работе, завод уже составляет достойную конкуренцию другим питерским компаниям, таким как Кондору и Аккорду.

Огромный ассортимент, сертифицированная продукция, опытный персонал и не только – все эти факторы делают завод СГС Стандарт одним из лучших производителей металлорукавов с фланцем.

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