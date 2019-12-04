Средний бюджет нижегородца в новогодние каникулы один из самых скромных в РФ - 16 тысяч рублей Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Средний бюджет новогодних каникул в России за год вырос в среднем на 5% и составляет около 18 тысяч рублей на человека.

Анализ выборки.

Сервис Superjob выяснил у россиян, планируют ли они бюджет на праздник и последующие новогодние каникулы. Аналитики опросили пять тысяч респондентов из которых с расходами на празднование Нового года и новогодние каникулы уже определились 38%.

Россияне в среднем рассчитывают потратить с 1 по 8 января 18 тысяч рублей на человека. В социологическом опросе приняли участие представители экономически активного населения страны.

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Каковы траты нижегородцев.

Средний бюджет новогодних каникул в стране за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тысяч рублей, сегодня — 18 тысяч рублей.

При этом на фоне среднестатистического россиянина жители Нижегородской области выглядят скромно. На вопрос "Какую сумму вы планируете потратить на 1 человека (без учета расходов на подарки) за 8 дней нового года без учета расходов на подарки?" нижегородцы привели в пример цифру, равную 16 тысячам рублей. Эта сумма на 1 тысячу рублей больше, чем в Воронеже и Волгограде, которые находятся на последней строчке по оценке дороговизны денежных трат во время новогодних каникул.

Самыми расточительными оказались жители Москвы (21 тысяча рублей), Красноярска (20 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (19,5 тысяч рублей). Жители этих трех городов находятся в тройке лидеров списка самого затратного новогоднего времяпровождения.

С сайта Goodfon.ru

Возрастные предпочтения.

Средний новогодний бюджет мужчин больше женского: 20,1 тысяча и 16,3 тысяч рублей соответственно. Молодежь до 24 лет в среднем рассчитывает потратить 14,2 тысяч рублей, россияне старше 45 лет - более 19,5 тысяч рублей.

Средний новогодний бюджет респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей. Первые планируют израсходовать 22,8 тысяч рублей, вторые — 15,3 тысяч рублей.

С сайта osotkin.ru