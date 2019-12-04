Более 100 специалистов строительного надзора собрались в Нижнем Новгороде на отраслевую конференцию Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Более 100 специалистов строительного надзора из 66 регионов России собрались в Нижнем Новгороде на отраслевую конференцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие проходит 5 и 6 декабря на "Нижегородской ярмарке". Участники конференции обсуждают вопросы, связанные с качеством государственного контроля, изменениями в строительном законодательстве, профилактикой правонарушений в сфере строительной деятельности.

На открытии межрегиональной конференции заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов зачитал приветствие участникам от главы региона. Глеб Никитин отметил активное участие органов государственного строительного надзора в строительстве объектов для Чемпионата мира по футболу, а также роль надзорных органов в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Мы говорим не только о важности надзорных мероприятий в исполнении национальных проектов, но и об обмене опытом, цель которого – снизить административное давление на бизнес, застройщиков, инвесторов и способствовать улучшению инвестиционного климата как в Нижегородской области, так и в России в целом", - отмечается в приветствии Глеба Никитина.

В ходе конференции в качестве спикеров выступят министр строительства и архитектуры Ставропольского края (председатель Совета Российской коллегии ОРГСН) Валерий Савченко, начальник отдела технической политики и нормирования комитета государственного строительного надзора города Москвы (заместитель председателя совета Российской коллегии ОРГСН) Евгений Мухин, начальник главной инспекции государственного строительного надзора Томской области Андрей Пацуков, начальник отдела по административным производствам и отчетности управления государственного строительного надзора по Тюменской области Владимир Сухоруков и другие.